De Luca è ottimista: “Nessun focolaio in Campania. Presto 10mila posti di lavoro”

CAMPANIA – Nel consueto appuntamento del fine settimana, De Luca ha fatto il punto della situazione in questa fase di emergenza del coronavirus.

De Luca con grande soddisfazione ha dichiarato: “In Campania nessun focolaio. Ed è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo fatto un lavoro importante. Abbiamo avuto il coraggio di chiudere dieci giorni prima degli altri. Di chiudere mentre in altre zone di Italia si facevano feste e brindisi in piazza”.

CONCORSONE REGIONE CAMPANIA

Sul concorsone della Regione Campania, sono in tanti ad attendere notizie, ha dichiarato: “Noi completiamo in questo mese le prove concorsuali per quelli che hanno fatto ricorso e sono stati riammessi. Fine giugno inizio luglio cominciano a lavorare 2.500 giovani che hanno partecipato al concorsone della Regione Campania.

Stiamo valutando delle cose per un distacco per chi ha già un lavoro e vuole arrivare ad un livello superiore. Per ragazzi e ragazze che sono stati selezionati ma non ci sono ancora i posti nella misura sufficiente, noi riteniamo che debbano andare comunque a lavorare. La sostanza è che 2.000 2.500 ragazzi e ragazze vanno a lavorare in 240 comuni e presso le corti d’appello di Napoli e di Salerno. Alla fine dell’anno faremo un altro concorso fino a quando non arriveremo a 10.000 posti di lavoro per i giovani della Campania”.

