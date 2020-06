De Luca incassa il sostegno di De Mita e Pomicino: “Grande rispetto per loro”

NAPOLI – Nessun imbarazzo ma “grande rispetto” per “personalità della vecchia politica” che hanno manifestato sostegno alla sua ricandidatura. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha risposto così oggi in conferenza stampa a chi gli chiedeva conto del sostegno annunciato da Paolo Cirino Pomicino e Ciriaco De Mita. “Ho grande rispetto per le persone – ha spiegato – e non fa parte del nostro stile l’aggressione alle persone, ma confermo anche che, se c’è un pezzo della cultura cattolico-democratica di questo Paese che ci sostiene, lo considero un fatto di grande valore”.

De Luca ha citato in particolare De Mita, sindaco di Nusco, “un uomo di 92 anni ancora sul campo e in una posizione non passiva, anzi. Stiamo parlando di personalità che, rispetto al quadro del ceto politico che abbiamo di fronte, sono Churchill rispetto a cose penose. Guardo con rispetto alle esperienze del passato, nei confronti delle quali ho espresso posizioni critiche e ho fatto anche delle battaglie politiche, ma sapendo anche che parlavamo di grandi personalità e non di personaggi improbabili e improvvisati, come troppo spesso ci capita di trovare sulla scena politica oggi”.