De Luca: “Rinnovo i miei complimenti al Napoli e a Gattuso”

“La Juve squadra imbarazzante non so come farà ad affrontare la Champions”, ha detto il Presidente





CAMPANIA – De Luca durante , lo consuetudinaria, conferenza stampa del fine settimana ha colto l’occasione per complimentarsi con gli azzurri per la vittoria della Coppa Italia.

Il Governatore ha dichiarato: “Rinnovo i miei complimenti agli azzurri. La Juve squadra imbarazzante non so come farà ad affrontare la Champions. I miei complimenti a Gattuso e i miei doppi complimenti per la bellezza del catenaccio, ovviamente in condizione di avere una difesa solida. Con giovanotti veloci come Mertens e Insigne che nella partita contro l’Inter sono stati una goduria”.

