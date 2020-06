Disordini a Piazza Bellini, Mosap: “E’ una caccia alle streghe”

NAPOLI – Ennesimo cortometraggio, questa volta girato sabato notte a Piazza Bellini. In uno Stato di Diritto,

gli Agenti, “impeccabili”, devono chiedere “per cortesia” e “per favore” alle persone di rispettare la legge. Il tutto con un sottofondo che protesta gridando “vergogna, vergogna” incitando ancora di più gli animi dei presenti. Noi crediamo che l’unica cosa vergognosa sia stare in Silenzio rispetto a questo ulteriore attacco agli uomini della Polizia di Stato che, pure questa volta, solo grazie alla loro professionalità, fermezza e senso del controllo sono riusciti a evitare il peggio d’innanzi a certi comportamenti.

Nell’ultimo periodo abbiamo assistito all’aumento del fenomeno di diffusione in rete di numerosi video di colleghi ripresi durante il regolare espletamento di controlli di polizia. Pubblicazione che puntualmente avverrebbe priva di alcun tipo di precauzione e senza che gli stessi operatori abbiano manifestato espressamente il loro consenso.

Ma la cosa che più dovrebbe farci riflettere è che uno strumento che la legge consentirebbe come forma di garanzia verso gli stessi diritti sanciti dalla nostra Carta Costituzionale sia utilizzato puntualmente per incitare all’odio verso le medesime Istituzioni, specie quando i suoi rappresentanti agiscono in piena regola. In uno Stato Democratico non si può essere processati dalla folla come ai tempi della “stregoneria”, quando non si condannava il fatto ma il tipo di autore, che per assurdo per molti oggi è rappresentato dalla divisa. Tutto ciò offende profondamente la memoria di tutti quei colleghi caduti in servizio e mortifica tutti quei poliziotti che questa divisa la amano. Sono trascorsi diversi secoli dalla “caccia alle streghe”, oggi, nel 2020, esistono organi competenti a giudicare, verso cui nutriamo massima fiducia e al cospetto dei quali nessun

poliziotto si è mai sottratto e mai si sottrarrà dal giudizio

COMUNICATO STAMPA

