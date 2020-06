Domani l’asteroide 163348 sfiorerà la Terra: è più grande dell’Empire State Building

By Sara Leombruno





DAL MONDO – A lanciare l’avvertimento è stata la NASA: nella giornata di sabato 6 giugno un grosso asteroide sfiorerà la Terra. Si stima che il corpo celeste abbia una misura compresa tra i 250 e i 570 m, è dunque più grande del famoso grattacielo di New York, l’Empire State Building. Gli scienziati l’hanno scoperto nel luglio del 2002, e l’hanno definito come “potenzialmente pericoloso”, anche se la sua rotta di collisione non dovrebbe incrociarsi con l’orbita del nostro pianeta.

La NASA ha definito il corpo celeste con il nome 163348 (2002 NN4), e l’ha classificato come un asteroide Aten, ossia una roccia spaziale che segue un’orbita molto ampia attorno al Sole. Si è stimato che la roccia spaziale stia viaggiando attualmente ad una velocità di 5,2 chilometri al secondo.