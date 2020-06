Domani l’ultimo saluto a Marco, trovato morto a soli 18 anni in camera sua

MARTINSICURO – Tragedia a Martinsicuro, in provincia di Teramo, dove ieri è deceduto improvvisamente il 18enne Marco Neri. Il ragazzo è stato trovato senza vita dalla madre, entrata in camera per svegliarlo. Il 18enne, cameriere, era rientrato da pochi giorni dal nord Italia, dove aveva lavorato in un ristorante. Stava soggiornando, appunto, nell’abitazione della madre sulla riviera abruzzese. Marco – come riporta il restodelcarlino.it, era figlio dell’ascolano Claudio Neri, originario delle Caldaie e conosciutissimo tifoso dell’Ascoli chiamato da amici e conoscenti con il nomignolo di ‘Sullivan’, aveva frequentato l’istituto alberghiero e avrebbe trascorso la stagione estiva in un hotel in Sicilia. Il malore e la drammatica scoperta della mamma hanno posto fine alla sua giovane vita. Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook, in particolare degli amici e dei compagni di scuola ascolani: aveva infatti frequentato le scuole elementari e medie sotto le Cento torri.

Verranno celebrati sabato alle ore 10.30 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria i funerali del diciottenne Marco Neri tragicamente deceduto nel sonno nella sua casa di Martinsicuro.

La salma partirà all’obitorio di Teramo per arrivare poi nella chiesa di Piazza Immacolata.