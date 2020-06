Dovrà scontare oltre un anno di carcere per ricettazione: arrestato nel napoletano

ISCHIA – Ieri notte gli agenti del Commissariato di Ischia hanno rintracciato in un albergo di Serrara Fontana Giacomo Di Veroli, 70enne romano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato in quanto destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per l’espiazione complessiva di 1 anno e 4 mesi di reclusione per ricettazione.