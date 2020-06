By Giovanna Iazzetta

Le cause ancora non si conosco

Dramma a Napoli, tenta di togliersi la vita: 27enne in condizioni gravi





NAPOLI – Tenta di togliersi la vita impiccandosi. Un giovane di 27 anni, come riportato da Il Mattino, è ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Le cause del gesto estremo ancora non si conosco, da quando si apprende pare che il 27enne abbia provato ad impiccarsi con un cappio nella sua abitazione di Chiaia. I soccorsi giunti sul posto, a seguito di una segnalazione, hanno trasportato d’urgenza il giovane al Vecchio Pellegrini di Napoli. Dove ora è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK