Dramma ad Afragola: giovane trovato impiccato in casa

AFRAGOLA – Dramma nella serata di ieri in via Bruno Buozzi ad Afragola dove un giovane di 37 anni si è tolto la vita impiccandosi all’interno della propria abitazione. Erano le 21:15 circa quando i soccorsi sono arrivati sul posto ma per il 37enne non c’era più nulla da fare. I sanitari nulla hanno potuto fare se non decretare il decesso della vittima.

Sul luogo della tragedia, secondo quanto riportato da NanoTv, anche i Carabinieri e la polizia locale che hanno iniziato ad indagare sulle cause del suicidio. Sono ancora sconosciuti i motivi precisi che hanno spinto il 37enne a compiere l’estremo gesto.