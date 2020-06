By Alessandra Chianese

Sul posto è giunta un’ambulanza ma non è stato possibile salvargli la vita

Dramma in città: 27enne trovato morto all’interno della sua abitazione





CASALUCE – Tragedia a Casaluce: un giovane di 27 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, sita nella zona periferica della città.

Da chiarire la dinamica dei fatti: secondo una prima ricostruzione, il giovane era sul letto come se stesse normalmente riposando. Quando i familiari hanno tentato di svegliarlo, hanno notato che qualcosa non andava. Prontamente è giunta sul posto un’ambulanza ma non è stato possibile salvargli la vita.

Il decesso sarebbe legato a cause naturali.

