Drammatico incidente a Parete: bimba con la testa incastrata tra sbarre di ferro

PARETE – Drammatico incidente a Parete, in provincia di Caserta, dove una bambina è rimasta intrappolata con la testa nella ringhiera del balcone della sua abitazione. Secondo quanto emerso si sarebbe trattato di un incidente domestico: la piccola stava giocando sul balcone della sua abitazione di via Moravia a Parete quando, forse a causa di uno scivolone oppure per gioco, ha infilato la testa tra le sbarre di ferro non riuscendo più a tirarla fuori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco riuscendo a liberare la piccola, comprensibilmente spaventata, ma fortunatamente senza ferite.

IMMAGINE DI REPERTORIO

