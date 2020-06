Drammatico incidente sulla Napoli-Salerno: Tir travolge 4 operai, sono gravissimi

Il conducente si è accorto tardi della loro presenza e non ha fatto in tempo ad evitarli





TORRE ANNUNZIATA – Drammatico incidente stradale, questa notte 27 giugno, sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno. Un tir, per cause ancora da accertare, ha travolto un gruppo di operai che stava predisponendo i segnali stradali per far confluire il traffico verso l’uscita obbligatoria. Le condizioni di 4 operai sono disperate.

I dipendenti della società Autostrade, giunti sul posto con un furgone per la segnaletica stradale, erano impegnati a posizionare i birilli per indirizzare la circolazione veicolare verso l’uscita di Torre Annunziata Nord dopo l’incidente avvenuto ieri pomeriggio. Mentre stavano lavorando, un tir li ha travolti in pieno. Il conducente si è accorto tardi della loro presenza e non ha fatto in tempo ad evitarli.

Il furgone, come scrive anche “Torresette.it“, si è distrutto e 4 operai sono rimasti gravemente feriti. Due di loro sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli di Napoli, e due al San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada. Sono in corso le indagini per ricostruire le esatte dinamiche dell’accaduto.

Il drammatico incidente segue di poche ore quello in cui, all’uscita Torre Annunziata Sud, ha perso la vita un centauro.

FONTE: NAPOLI.OCCHIONOTIZIE.IT