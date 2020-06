Drammatico incidente: tra i feriti un bambino, è grave

CASERTA – Bambino di 10 anni in gravi condizioni. I fatti risalgono alla serata di ieri a seguito di un incidente avvenuto presso l’abitazione del piccolo, a Portico di Caserta, ai confini con la frazione di Caturano.

Intorno alle 20.30 della serata di ieri, ancora da chiarire la dinamica, da quanto si apprende un giovane di 20 anni stava percorrendo la strada ad alta velocità quando ha perso il controllo del mezzo, una motocicletta a tre ruote, ed è uscito fuori di strada. Ha colpito due uomini che stavano uscendo da un terreno agricolo e il bambino, che stava passando serata all’aperto nel giardino adiacente alla sua abitazione con la famiglia. Uno dei due uomini travolti ha riportato la frattura della clavicola, è stato trasferito in ospedale per gli esami ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Molto più grave invece la situazione del bambino, che sarebbe stato centrato in pieno dalla moto ormai fuori controllo. Sbalzato in ari, ha riportato delle fratture e delle lesioni interne: è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove gli esami diagnostici hanno rivelato danni alla milza che hanno reso necessario un intervento chirurgico d’urgenza. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Macerata Campania, intervenuti sul posto per i rilievi; il 20enne, identificato, è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di stupefacenti o alcol.

