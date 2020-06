Droga nascosta sotto la ruota di scorta: arrestato 45enne

SCAMPIA – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Marrazzo un uomo a bordo di un’auto.

I poliziotti hanno rinvenuto, nel vano bagagli sotto la ruota di scorta, 16 confezioni contenenti hascisc per un peso complessivo di circa 4 kg.

Mariano Isaia, 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

