Due mesi fa la morte di Pasquale Apicella, lo straziante ricordo della sorella

NAPOLI – Due mesi fa, in quel drammatico 27 aprile, moriva l’agente di Polizia Pasquale Apicella dopo un tremendo schianto tra la sua volante e l’auto di una banda di ladri proveniente dal campo rom di Giugliano. Due mesi di dolore per la famiglia e per gli amici, stamattina la sorella del poliziotto, Nella, ha postato su facebook uno straziante ricordo di Lino, ritratto in foto con tra le mani il figlio più piccolo. Queste le parole:

Lino è strano tutto sto tempo senza vederti, né sentirti. Il mio cuore i miei pensieri, aspetto il tuo ritorno che ti vedo arrivare, ho bisogno di vederti purtroppo ritorno a quella triste realtà dove tu non tornerai, dove non sentirò la tua voce 😔💔

Due mesi fa a quest’ora noi stavamo vivendo ancora minuti di normalità. Ci siamo svegliati mentre tu già eri nelle braccia di Gesù. All’arrivo della brutta notizia la terra mi si è scomparsa da sotto ai piedi, il vuoto totale e i miei occhi guardavano senza senso, urlavo che non era vero,era un tuo solito scherzo,era impossibile. Purtroppo non era uno scherzo tu non c’eri più.

Quella mattina un tuo collega mi accarezzava e dai suoi occhi c’erano lacrime, io ho chiuso gli occhi ho preso le sue mani e le ho portate al viso anche se non erano le tue dalla grandezza, ma io ho sentito del buono in lui, una sensazione nel dire io ci sono.

Ho chiesto di pregare a tutti i tuoi colleghi, chiunque mi si avvicinava chiedevo di pregare, io l’ho fatto e la mia timidezza è scomparsa via in secondi. Non stavo delirando, non sono impazzita IO CREDO IN DIO e lui è il Dio dell’impossibile.

Ho cercato con tutta me stessa la tua resurrezione ma negli ultimi giorni ho iniziato a pensare questo è quello che voglio io quindi nelle mie preghiere ho detto Dio sia fatta la tua volontà anche se fa male al cuore e la speranza c’era sempre io gli ho chiesto SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ.

Il giorno dei funerali è stato predicato la resurrezione di Lazzaro in cui la sorella chiede e Gesù la resurrezione di suo fratello. Le parole del pastore sono state queste e mi sono entrate al cuore perché Dio mi ha risposto “esistono due resurrezioni quella terrena e quella della vita eterna”.

Tu fratello mio sei stato premiato con quella Eterna.

Anche se noi viviamo giorni di sofferenza il nostro cuore rallegra nel sapere che tu sei fra le sue braccia, che Dio ti abbia scelto e mettendoti alla sua destra dove sono i GIUSTI.

A noi mancherai per sempre, ma ci riabbracceremo nella luce di Dio❤

Ti amo fratello mio❤

A distanza di due mesi il ricordo della tragedia è ancora vivo non solo tra i cari di Pasquale ma nell’intera collettività scossa dalla notizia. Pubblichiamo il ricordo di una nostra lettrice:

OGGI 27 GIUGNO SONO PASSATI 2 MESI

QUEL MALEDETTO 27 APRILE

CHE TI HA PORTATO VIA DA TUTTA LA TUA FAMIGLIA E DAI TUOI GIOIELLI

E DALLA TUA AMATISSIMA MOGLIE E DA TUTTI I TUOI AMICI

LINO TUTTI NOI STIAMO LOTTANDO PER FARTI AVERE LA GIUSTIZIA CHE MERITI ANCHE SE È DIFFICILE

PER ME SARÀ UNA BATTAGLIA CHE PORTERÒ AVANTI FINO ALLA FINE

IO NON HO AVUTO IL PIACERE E L’ONORE DI CONOSCERTI MA STO ASSISTENDO AL GRANDE DOLORE DELLA TUA FAMIGLIA E DELLE TUE SORELLE

LINO QUELLA NOTTE NON DOVEVA ANDARE COSÌ PERCHÉ TU NON MERITAVI QUESTO TU ERI UN RAGAZZO D’ORO

QUALCUNO PUÒ PENSARE SE NON TI HO CONOSCIUTO COME FACCIO A DIRE QUESTE PAROLE

MA DAL QUEL GIORNO CHE HO VISTO SU FACEBOOK IL TUO SORRISO E I TUOI OCCHI LUCIDI E PIENI D’AMORE HO PRESO MOLTO A CUORE QUESTA TRAGEDIA CHE HA COLPITO TUTTI NOI

LINO TUTTI I GIORNI PENSO A TE

CIAO EROE ETERNO NEI NOSTRI CUORI E PENSIERI

GIUSTIZIA PER PASQUALE APICELLA