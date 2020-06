Emergono dettagli sulla lite tra Amanda e Gennaro: spunta un messaggio

La 22enne è ricoverata presso il 2 policlinico di Napoli ed è ancora in prognosi riservata e in pericolo di vita





NAPOLI – Nuovi dettagli emergono sulla lite avvenuta tra Gennaro Maresca e Amanda Tosi. La coppia, secondo come riportato da Il Mattino, giovedì sera aveva trascorso la serata con un gruppo di amici ma al momento della tragedia erano soli.

Pare che il motivo della lite fosse proprio la gelosia, Amanda avrebbe ricevuto un messaggio al seguito del quale sarebbe scaturita la lite. Gennaro a quel punto, in maniera involontaria come detto anche dal fratello, avrebbe spinto la ragazza facendola cadere dalla scogliera. La 22enne è ricoverata presso il 2 policlinico di Napoli ed è ancora in prognosi riservata e in pericolo di vita.

LA DICHIARAZIONE DEL FRATELLO

“Abbiamo saputo che la discussione sarebbe nata per motivi di gelosia: da quello che ci hanno riferito la questione potrebbe essere legata a un messaggio arrivato sul cellulare di lei – spiega Salvatore – da qui la decisione di allontanarsi e chiarire ma, evidentemente, è scoppiato il litigio”.

