Ennesima rissa nei luoghi della movida: schiaffi, calci ed urla tra uomini e donne in strada

NAPOLI – Un’altra rissa, l’ennesima scoppiata ieri notte (domenica 7 giugno) in via Aniello Falcone alle ore 2. In questo weekend sono state 3 le risse segnalate in zona dai residenti che si dicono a dir poco esasperati per quanto avviene ogni fine settimana.

Nel video ripreso da un abitante della zona si vedono diverse persone che si affrontano, urlano e si insultano senza esclusione di colpi.

La rissa interessa anche delle donne. Quanto raccontato dalle immagini è eloquente.

IL VIDEO