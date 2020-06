Esce in bici e non ritorna più a casa: ore d’ansia per Giuseppe





SANTA MARIA A VICO – Sono ore d’ansia a Santa Maria a Vico, nel casertano, per la scomparsa di Giuseppe Piscitelli, pensionato di 68 anni.

L’uomo è uscito in bici questa mattina per una passeggiata in bici e non è piu rientrato a casa. L’anziano non ha un cellulare e documenti di riconoscimento.

Parenti ed amici sono sulle sue tracce, ma al momento pare che nessuno abbia notizie.

Al momento della scomparsa indossava un pantalone scuro, camici a quadrettini azzurra e bianca. L’uomo soffre di problemi alla vista ed ha un problema diabetico.