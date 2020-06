Falchi inseguono e bloccano un 15enne: scoperto con un coltello

NAPOLI – Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto alla criminalità diffusa, hanno notato in via Cristoforo Colombo uno scooter con a bordo un ragazzo senza casco che, alla loro vista, ha accelerato la marcia.

I poliziotti l’hanno bloccato e, in quel frangente, il giovane ha tentato di disfarsi di un coltello a serramanico che è stato sequestrato.

Un 15enne napoletano è stato denunciato per porto di coltello in luogo pubblico e affidato alla madre, mentre il motociclo, privo di assicurazione, è stato sottoposto a sequestro per essere confiscato poiché già sottoposto a fermo amministrativo; il giovane, inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente perché mai conseguita.

