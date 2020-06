Festeggiamenti Napoli-Juve, De Luca su Salvini: “Oggi risponderò a un somaro”

NAPOLI – I festeggiamenti della vittoria del Napoli contro la Juve continuano a generare polemiche e scontri soprattutto tra politici e in particolar modo tra Matteo Salvini e Vincenzo De Luca.

Matteo Salvini a riguardo ha dichiarato: “Di fronte ai festeggiamenti di Napoli di ieri mi chiedo dov’era De Luca. Sono contento per Gattuso e per Napoli ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole per me e i miei selfie, e ieri c’era qualche migliaio di tifosi”.

Intanto ieri sera non si è fatta attendere la risposta di De Luca, attraverso i social: “Daremo domani, senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro. Per il resto, parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al “catenaccio”, che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità”.

