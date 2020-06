Fiamme nell’appartamento: si lancia dal balcone con la figlia di 8 mesi

TORINO – Dramma a Torino una mamma di 30 anni si è gettata dal balcone stringendo tra le braccia la figlia di appena 8 mesi per sfuggire alle fiamme che hanno completamente avvolto il loro appartamento al terzo ziano. In base alle prime informazioni, l’incendio sarebbe partito dall’ascensore, un vecchio impianto ancora in legno.

La donna e la neonata sono state soccorse da un’ambulanza del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso. Il quadro clinico e sempre più grave, la donna, 30 anni, ha riportato parecchie fratture e a metà mattinata è stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’ospedale San Giovanni bosco. La bimba è in condizioni gravissime: ha riportato un grave trauma neurologico, è intubata e sedata al Maria Vittoria, ma si sta valutando il trasferimento al Regina Margherita, una struttura specializzata sui più piccoli. La piccola, all’arrivo in pronto soccorso ha avuto un arresto cardiaco ed è stata rianimata. Anche lei, in queste ore, è stata sottoposta ad un intervento neurochirurgico per grave lesione celebrale. La bimba è in prognosi riservata e in pericolo di vita.

