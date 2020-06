Follia in strada: sferra coltellate ai passanti, 3 morti e 3 feriti gravi

READING (UK) – Tre persone morte e altre tre gravemente ferite: è il bilancio dell’accoltellamento di massa avvenuto sabato sera in un parco a Reading, in Inghilterra. Un 25enne, conferma la polizia, è stato arrestato ed è sospettato di essere l’autore dell’attacco, avvenuto verso le 19.00 nel Forbury Gardens, un noto parco cittadino.

I fatti non sono per ora trattati dagli inquirenti come un atto terroristico, ma l’antiterrorismo britannico è comunque presente a Reading. Secondo fonti citate dalla BBC, l’uomo finito in manette è di nazionalità libica; sarebbe già stato in prigione ma per crimini minori.

L’uomo, si legge ancora sul sito della BBC, si è fiondato contro vari gruppi di persone sferrando varie coltellate, prima di essere stato afferrato alle gambe e buttato a terra da qualcuno.