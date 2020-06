“Fossi stato tifoso del Napoli sarei sceso in strada anch’io”, Mentana preso di mira sul web

NAPOLI – Le polemiche non accennano a diminuire dopo i festeggiamenti in strada per la coppa Italia conquistata dal Napoli che ha battuto in finale la Juventus dell’ex Sarri.

Anche Enrico Mentana con un post sulla sua pagina ufficiale Facebook ha parlato dei festeggiamenti dei partenopei, dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia contro la Juventus, replicando alle dichiarazioni di Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che aveva commentato in maniera negativa le immagini dei festeggiamenti nel corso della puntata di Agorà.

“Ha ragione, per carità: ma il calcio senza festeggiamenti è un gioco da Playstation. fossi stato tifoso del Napoli sarei sceso in strada anch’io“. Questo il post del direttore del Tg di La7. Messaggio che ha ricevuto tanti apprezzamenti, ma altrettanti commenti negativi. Il giornalista è stato preso di mira da numerosi utenti del web.