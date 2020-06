By Alessandra Chianese

Frattamaggiore, movida violenta: rissa tra ragazzine per un like sui social





FRATTAMAGGIORE – Continuano gli episodi di violenza nell’Area Nord di Napoli: l’ennesima si è verificata a Frattamaggiore lo scorso sabato sera, all’esterno del Municipio. Protagoniste della vicenda alcune ragazzine: la rissa, fatta da calci, pugni e tirate di capelli, sarebbe nata per futili motivi, ossia per un like ad un ragazzo su un noto social.

Da quando il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus è terminato, episodi simili sono diventati molto più frequenti. Lo scorso weekend, infatti, scene da Far West si sono consumate anche ad Aversa e nel capoluogo campano.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK