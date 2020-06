Gattuso, oggi i funerali della sorella Francesca: il dolore del mister

CORIGLIANO CALABRO – Si terranno alle ore 16:30 di questo pomeriggio i funerali di Francesca Gattuso, la sorella dell’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. La donna di soli 36 anni è scomparsa prematuramente in seguito ad una malattia con la quale conviveva dal 2017 (una forma di diabete particolarmente aggressiva)

Il rito funebre si terrà nella chiesa di Santa Maria ad Nives in Schiavonea.

Tanti i messaggi di cordoglio per il mister del Napoli da quasi tutto il mondo dello sport italiano.

Il presidente Aurelio De Laurentiis gli è stato particolarmente vicino, come anche tutti i dirigenti del Milan, una seconda casa per Gattuso. Francesca aveva lavorato alla segreteria medica del club rossonero con Rodolfo Tavana per 14 anni. L’ex medico sociale del club, racconta il Corriere, si informava delle sue condizioni con il collega Ildo Scandroglio che l’ha seguita negli ultimi mesi. “Un piacere lavorare con Francesca – ha detto -. Con i fornitori era un martello, aveva lo stesso carattere di Rino. Ho pianto a lungo quando ho saputo che non ce l’aveva fatta”.

Al dolore sul volto di Rino, è seguito l’invito a continuare a Castelvolturno del suo vice, Gigi Riccio: “Forza, correte. Rino vuole così”. Ma poi, inevitabilmente, le ragioni dell’affetto hanno preso il sopravvento. Com’è giusto che sia.

