Girava con un coltello in tasca: 19enne nei guai

NAPOLI – Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Vicaria Vecchia quattro persone che, alla loro vista, si sono allontanate velocemente.

I poliziotti le hanno bloccate ed hanno trovato un uomo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm.

G.V., 19enne di Boscotrecase con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.