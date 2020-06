Giugliano, ancora un grosso incendio nei pressi del campo rom

By Gianluca Russo

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Ennesimo incendio a Giugliano. Le fiamme si sono propagate questa notte in zona ASI, nei pressi del campo rom. E’ stata data alle fiamme, da soggetti non identificati, una gran quantità di rifiuti. A renderlo noto, attraverso un video postato su Facebook, la pagina “Terra dei Fuochi”, che scrive:

“La stagione dei roghi tossici è entrata nella fase critica. Ormai non si contano più, decine e decine di roghi al giorno. L’aria è acre e pesante, puzza costantemente di plastica e gomma bruciata. Bruciano a ciclo continuo e nessuno li ferma. Di notte aria appestata e irrespirabile e continuano senza sosta. È mai possibile che siamo costretti a vivere in questo inferno di roghi tossici e aria avvelenata, senza che nessuno li fermi?”.

