Giugliano, arriva mister Tudisco: dal volontariato in emergenza Covid-19 alla panchina gialloblu

GIUGLIANO – Arriva il successore di mister Agovino, sulla panchina del Giugliano per il nuovo anno ci sarà Guglielmo Tudisco che guiderà quindi i gialloblu nella seconda stagione di serie D dopo l’ottima stagione di esordio interrotta dal coronavirus quando i tigrotti erano al terzo posto. E proprio in periodo di lockdown Tudisco non è stato con le mani in mano: è stato infatti membro di un’altra squadra speciale, quella dei volontari che presso l’istituto Fratelli Maristi di Giugliano hanno distribuito generi alimentari alle tante famiglie in difficoltà.

Questo il comunicato con cui la società guidata dalla famiglia Sestile ne ha dato l’annuncio:

Guglielmo Tudisco è il nuovo allenatore del GIUGLIANO 💛💙

⚽️ Un profilo giovane, ma dalle enormi competenze, come conferma anche il conseguimento a Coverciano della licenza di allenatore UEFA A. Un allenatore in linea con le ambizioni della società, voglioso di continuare il suo percorso puntando ad arrivare molto lontano.

🗣 Guglielmo Tudisco muove i primi passi da allenatore come vice di Enzo Potenza, cominciando dalla Rappresentativa Campania, poi in piazze importanti come quelle della Puteolana e dell’Arzanese. Nel 2016, da primo allenatore, vive un’esperienza con la Juniones dell’Aversa Normanna, la stagione successiva prende il timone dell’Under 17 della Casertana. Sempre in quel di Caserta, si ritrova per alcuni mesi in orbita prima squadra, per poi guidare nella stagione successiva l’Under 19 dell’Avellino. Nelle ultime stagioni è un punto fermo del progetto “Equipe Campania” dell’Associazione Italiana Calciatori, guidando in maniera eccellente tanti svincolati di lusso nella fase estiva di preparazione. L’ennesimo percorso particolarmente formativo, utile per fargli acquisire ulteriori capacità nel lavoro mentale verso i calciatori, oltre che calcistico.

🤝🏻 Il Giugliano, nelle persone dei presidenti Luigi e Gaetano Sestile, dà un caloroso benvenuto al nuovo allenatore dei tigrotti, rivolgendogli un grosso in bocca al lupo per la stagione che verrà! 🐯