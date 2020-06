Giugliano, assalto al Rendez Vous: ladri messi in fuga dalla Union Security

GIUGLIANO – Attimi di paura, poco dopo le 20 al bar Rendez Vous di via Pigna a Giugliano. Tre uomini vestiti di scuro e a volto coperto, giunti a bordo di un vecchio modello di Panda, di colore azzurro, hanno fatto irruzione nel locale e hanno puntato le pistole verso il cassiere e l’addetto alla ricevitoria intimando loro di consegnargli i soldi degli incassi. Gli assalitori però non avevano notato che, pochi minuti prima, era entrato al bar anche l’addetto al piantonamento serale, una guardia giurata della Union Security che, alla vista della scena, ha estratto a sua volta la pistola intimando ai tre di desistere dalle loro intenzioni.

Il gruppo, probabilmente preso in contropiede, si è dato alla fuga: due sono risaliti sulla Panda, un altro invece – forse attardatosi – è scappato a piedi e qualche metro più in là ha sottratto, sotto minaccia di pistola, l’auto ad una donna che transitava in zona. Vettura che sarebbe poi stata ritrovata non lontano dal luogo del fallito assalto, dove successivamente è arrivata una volante della Polizia di Stato per i rilievi del caso e per raccogliere le testimonianze e le denunce dei presenti.