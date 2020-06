Giugliano, auto esce fuori di strada e si ribalta in un campo agricolo

GIUGLIANO – Grave incidente nella mattinata di ieri è avvenuto a Giugliano. Un uomo alla guida della sua auto si è ribaltato in un campo agricolo, in via Epitaffio.

Tra le probabili cause, come riportato da il Mattino, un colpo di sonno. L’uomo era da solo in auto e per fortuna non ha subito conseguenze, la vettura è andata distrutta. L’incidente al termine di un lungo rettilineo, in una curva a gomito. L’auto è uscita di strada e dopo aver sfiorato i pilastri di alcuni tabelloni pubblicitari, si è ribaltata nel terreno sottostante.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK