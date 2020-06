Giugliano, forzano un cancello e rubano attrezzature: “Attenti a quell’auto”

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Banda di ladri fa irruzione a volto coperto con la loro auto in un deposito e ruba alcune attrezzature. E’ accaduto sulla fascia costiera, in via San Nullo, nei pressi del bar “Champs Elysees”. Erano in cinque, come segnalato in un video postato su un gruppo Facebook, e si sono introdotti in retromarcia facendo aprire il cancello elettrico. E’ accaduto poco prima delle due di questa notte. Le immagini di videosorveglianza hanno catturato l’azione dei malviventi.

“Mi viene da ridere – scrive Terry, autrice del post sul social network – se penso con quale coraggio possano certi individui rischiare per qualche attrezzatura … ma i vostri genitori sono fieri di voi? Fate attenzione a questa macchina, ne sono in cinque all’interno, ho provveduto a sporgere denuncia alla caserma. Credo sia tratti di una kia grigia. con un faro rotto posteriore! Se li vedete in giro chiamate i carabinieri”.

IL VIDEO: