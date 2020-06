Giugliano, la denuncia: carcassa di auto abbandonata blocca la strada

By Gianluca Russo





GIUGLIANO IN CAMPANIA – Auto ferma a Giugliano, nei pressi dell’asse mediano, che impedisce il transito alle altre vetture. Questa la segnalazione che arriva da via Sorbe Rosse, una strada che si intreccia con il trafficatissimo asse viario dell’area nord. Il veicolo, un’utilitaria, blocca il transito delle altre auto alla fine della strada in questione. L’auto è stata data alle fiamme, presumibilmente altrove, ed è probabilmente lì da giorni. Si attende, a breve, l’intervento delle forze dell’ordine.

