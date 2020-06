Giugliano, la segnalazione: ragazza truffata su famoso sito di vendite online

GIUGLIANO – A raccontarlo è una 20enne di Giugliano che ha deciso di fornirci la sua testimonianza: nella giornata di ieri il suo profilo, registrato su un noto sito di vendita d’abbigliamento online, è stato hackerato. Una volta conquistato l’accesso al suo account il gioco è stato semplice per il malvivente: ha selezionato gli articoli che gli interessavano, ha poi inserito l’indirizzo di casa sua, sito in provincia di Latina, come destinazione, ed ha infine utilizzato come modalità di pagamento la carta di credito che la ragazza aveva registrato sull’applicazione.

Fortunatamente, prima che l’hacker cambiasse l’indirizzo e-mail associato all’account, è stata inviata una notifica d’acquisto alla ragazza in questione, che essendosi subito accorta dell’illecito ha potuto procedere nell’immediato all’annullamento degli acquisti prima che questi venissero spediti, e successivamente con la disattivazione dell’account stesso. La somma totale degli acquisti effettuati ammontava ad un totale di 310 euro. L’accaduto è stato denunciato alla polizia postale.