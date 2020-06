Giugliano, l’ex assessore scrive al commissario: “Si organizzino e vengano potenziati i centri estivi”

GIUGLIANO – L’articolo 105 del DL Rilancio prevede, per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, per i mesi da giugno a settembre 2020, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.

“Lo stanziamento – spiega Paolo Conte, già assessore del comune di Giugliano in Campania – è finalizzato a contrastare la povertà educativa, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale, finanziando progetti volti a potenziare i centri estivi e i servizi socioeducativi”.

Per questa ragione e considerato che nelle prossime ore dovrebbe partire dalle singole regioni ai Comuni una scheda in cui il Comune dovrebbe, entro mercoledì 10 giugno, rispondere se intende organizzare o potenziare un centro estivo, l’Avv. Paolo Conte, ha scritto al Commissario Prefettizio chiedendo quali azioni intende intraprendere.

“Si tratta – conclude Conte – di una misura volta a soddisfare l’esigenza di accompagnare la ripresa delle attività economiche e lavorative con la graduale ripresa dei percorsi educativi e di socialità di bambini e adolescenti, sostenendo in questo modo le famiglie nella gestione del carico di cura e dei figli, che in questi mesi hanno gravato in modo innegabile unicamente sulle loro spalle, in particolare delle donne”.

