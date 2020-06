Giugliano, Luca Abete al campo rom: “Ci danno soldi e facciamo scaricare i rifiuti”

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Ieri sera è andato in onda un nuovo servizio di Luca Abete presso il campo rom di Giugliano in zona ASI: le immagini diffuse attraverso “Striscia la notizia”, mostrano una vera e propria discarica a cielo aperto. Luca Abete ha incontrato alcuni bambini all’interno del campo rom, tutti senza mascherina e circondati da rifiuti di ogni tipo, dai materassi agli pneumatici.

Uno dei piccoli afferma che alcuni signori si recano per buttare rifiuti in cambio di soldi. Un uomo, che afferma di avere 4 figli, dice di essere agli arresti domiciliari dopo aver commesso un furto in casa. Tanti i ragazzi che vivono in condizioni di degrado, in un mondo in cui i diritti e i doveri non esistono, con auto senza assicurazione che circolano liberamente sulle strade, case di fortuna e bagni realizzati scavati in una fossa profonda.

Pur essendo da tanti anni in Italia, non hanno documenti, quindi sono illegali sul territorio. Ovviamente bambini e ragazzi non frequentano le scuole, mentre gli adulti non si sa quali lavori facciano.

