Giugliano, Nicola Pirozzi candidato sindaco: con lui sette liste a guida PD

GIUGLIANO – Firmato il documento di coalizione formata da ben 7 liste, Partito Democratico, Nicola Pirozzi Sindaco, I Riformisti, Giugliano Bene Comune, InPolis, Autonomia Costiera, Repubblicani Democratici che esprime il candidato Sindaco Nicola Pirozzi, così come riportato nell’intesa dell’alleanza sottoscritta dai rappresentanti politici delle liste: Antonio Gargiulo, Gennaro Di Gennaro, Rosario Ragosta, Francesco Cacciapuoti, Sossio Bencivenga, Francesco Di Domenico e Raffaele Vitiello.

Si tratta di un documento di sintesi di un’intesa che riconosce la leadership di un progetto ampio e partecipato al dottor Nicola Pirozzi, ex capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Giugliano ed ex consigliere della Città Metropolitana di Napoli delegato al piano triennale delle opere pubbliche e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Così si esprime in merito il neo-candidato alla guida della coalizione: “Ringrazio i partiti, le liste civiche, i movimenti che hanno individuato nella mia persona il miglior interprete di quello che abbiamo insieme sempre definito come un nuovo ed ambizioso progetto di governo della città. Una coalizione ampia, rappresentativa, dove le parti politiche sono state chiamate a svolgere un ruolo di primo piano nella definizione dell’idea di città. Puntiamo sul rinnovamento come elemento chiave della nostra proposta politica, declinata attraverso giovani, professionisti, esponenti della società civile. Non manca l’esperienza, tuttavia sarà il programma il vero collante che terrà insieme tutte le anime della coalizione che nel nostro caso non rappresenta il solito libro dei sogni ma una solida rappresentazione degli obiettivi amministrativi e strategici che ci siamo dati, un’idea di città priva di qualsiasi forma di retorica. Inoltre – continua il candidato sindaco- restiamo in ogni caso aperti alle forze sane del territorio che intendano condividere la nostra idea di città, che vogliano seguire il nostro percorso di rinnovamento radicale e consolidarlo nella prospettiva di una Giugliano che torni a diventare perno di sviluppo per l’intera Regione”.