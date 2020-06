Giugliano, rifiuti di ogni genere e roghi al campo rom: arriva Luca Abete di Striscia la Notizia

GIUGLIANO – Il campo rom sgomberato nella ex cava Schiattarella è diventato una discarica a cielo aperto. Sul posto sono rimasti tonnellate di rifiuti abbandonati e probabilmente, vengono ancora abbandonati rifiuti che poi vengono dati alle fiamme, come si vede dalle immagini che Luca Abete ha realizzato sul terreno.

Sul posto, pochi giorni fa, erano intervenuti anche i carabinieri. Per la popolazione sgomberata che ha occupato un altro terreno non lontano, in via Carrafiello si è mosso anche il commissario prefettizio di Giugliano Umberto Cimmino che ha proposto ai nomadi – con l’aiuto delle associazioni e della Chiesa – una soluzione alternativa che eviterebbe lo sgombero già esecutivo dopo gli atti della Prefettura.