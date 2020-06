Giugliano, vie del mare prese d’assalto: code lunghissime in una domenica bollente

GIUGLIANO – E’ completamente intasato l’asse mediano che da Giugliano porta alle varie località di mare della zona costiera. Diverse centinaia di auto sono in coda, tutte dirette nei vari lidi di Varcaturo, Ischitella, Castel Volturno e Licola.

I cittadini hanno approfittato della splendida giornata di sole per andare a rinfrescarsi in acqua. La situazione “traffico” però non è delle migliori; si registrano code di diversi chilometri con attese lunghissime. Al momento questa la situazione alle ore 11:00 circa ed è impensabile che col passare delle ore, la situazione vada per sbloccarsi.

IL VIDEO