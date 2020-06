Giugliano: zona costiera “in mano” agli abusivi. La denuncia di una famiglia

GIUGLIANO – Oltre ai problemi legati alla criminalità organizzati, roghi tossici ed emergenza rifiuti, la zona costiera di Giugliano è preda di persone che incuranti di tutte le norme vigenti fanno una vera e propria estorsione su parcheggi delle auto ed in più vendono, in maniera abusiva, ogni tipo di approvvigionamento utile ai bagnanti in barba a qualsiasi norma igienico sanitaria.

Nello specifico stiamo parlando della spiaggia libera di Varcaturo, dove una famiglia americana ha segnalato quanto successo: per scendere in spiaggia gli è stato richiesto del denaro. La denuncia fatta sui social ha scatenato l’indignazione sia dei cittadini residenti che della comunità americana. Ieri mattina c’è stato l’intervento delle autorità le quali hanno allontanato gli abusivi e ripristinato la legalità in quel luogo, restituendo la fruizione di quel bene alla collettività, ma sottolineando che per ripristinare la totale legalità bisogna che ogni cittadino faccia la sua parte denunciando alle autorità competenti della zona.

Domenico Mallardo, Attivista Socio e referente per la zona area Giuglianese e Napoli Nord, si è fatto portavoce di questa situazione poco piacevole che oltre ad invitare i cittadini a denunciare sottolinea che tale situazione ricade su tutta la comunità giuglianese anche se il comune è Castel Volturno. Ci sarebbe bisogno di più controllo da parte delle autorità perché ogni volta che vengono mandati via, puntualmente ritornano.

