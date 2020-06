VARESE – Grave lutto per Gennaro Gattuso: è morta la sorella Francesca, 37enne, ricoverata in terapia intensiva a Varese lo scorso mese di febbraio, serata in cui l’allenatore del Napoli disertò il post-partita della sfida con la Sampdoria per recarsi in ospedale e accertarsi delle sue condizioni.

Come riporta “NapoliFanPage”, Gattuso ha appreso la tragica notizia mentre stava dirigendo l’allenamento della squadra a Castel Volturno.

