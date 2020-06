By Ciro De Liddo

Ha un malore mentre nuota in piscina: Andrea muore a 17 anni davanti agli amici





RAVENNA – Ha un malore mentre nuota in piscina: Andrea muore a 17 anni davanti agli amici.

Il tragico episodio è avvenuto nella giornata di sabato a Ravenna. Tragedia in una piscina nel ravennate. Andrea Rossi, un ragazzo di 17 anni di Ravenna, si trovava in uno stabilimento balneare della città per festeggiare insieme alla comitiva di amici, il compleanno della fidanzatina.

Mentre nuotava, Andrea è stato costretto ad uscire dall’acqua, probabilmente a causa di un malore, e si è accasciato al suolo. Subito, i bagnini hanno avviato le manovre di rianimazione continuate, poi, dai soccorritori del 118, al loro arrivo. Purtroppo, per il 17enne non c’è stato niente da fare.

La notizia ha fatto subito il giro della città gettando dello sconforto familiari e amici della giovane vittima. A lutto, anche, tutta la scuola Engim di Ravenna, dove il ragazzo stava terminando proprio in questi giorni il primo anno, dopo avere lasciato gli studi di Ragioneria.

“Andrea frequentava il percorso di grafica – ha racconta la direttrice dell’istituto, Rina Giorgetti, a IlrestodelCarlino – Era un ragazzo meraviglioso: sempre sorridente, molto educato, anche quando esponeva il proprio disappunto, mai fuori luogo. Per i compagni di classe c’era sempre: bastava uno sguardo e lui era lì, presente”. La mamma Valentina ha ringraziato, proprio, i compagni di classe per la vicinanza manifestata in questi giorni difficili.

