By Giovanna Iazzetta





SAN GIORGIO A CREMANO – Lutto in città per la morte del piccolo Mattia. Il piccolo, 11 anni, era una promessa del calcio, giocava nelle fila del Genoa.

C’è massimo riserbo sulle cause del decesso, ma in tanti: amici, parenti, familiari e compagni di squadra hanno pregato per lui. Fino alla fine hanno sperato che Mattia potesse farcela ma dopo 11 giorni la brutta notizia del decesso.

