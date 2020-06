Il Giugliano presenta il suo 2020/21: mister Tudisco, le iniziative societarie e l’occhio ai ripescaggi

GIUGLIANO – In un modo o nell’altro il calcio riparte, e se quello della massima serie riprende a vedere il pallone rotolare sul prato verde, le categorie inferiori devono al momento limitarsi a progettare la prossima stagione. A farlo è anche il Giugliano, che dopo un positivissimo ritorno in serie D lavora per farsi trovare pronto al bis. Ieri la conferenza stampa al De Cristofaro per presentare il nuovo allenatore, Guglielmo Tudisco, e i progetti che Luigi e Gaetano Sestile – fratello e figlio del compianto Salvatore – intendono portare avanti con quella dirigenza più volte definita famiglia.

L’immagine si Salvatore Sestile proprio alle spalle del figlio Gaetano ne ha sottolineato una presenza costante, nelle parole e nelle idee. Il Giugliano abbraccia Giugliano, lo fa aprendosi alla città con diverse iniziative: parte il calcio femminile, gli abbonamenti saranno rateizzati per venire incontro alle inevitabili difficoltà economiche post pandemia, viene data una attenzione ancora maggiore ai meno fortunati, con uno specifico settore calcistico dedicato ai diversamente abili.

Si è parlato poi di calcio giocato e da giocare, parola a mister Tudisco che si dice non ancorato a schemi e numeri quanto piuttosto intenzionato a sfruttare le caratteristiche dei calciatori e la forza di un gruppo che, stando anche a quanto dichiarato dai direttori Mango e Garofalo, sarà in gran parte riconfermato. Presentato anche l’assetto tecnico per le giovanili, sottolineando quanto siano parte integrante del progetto societario. Attenzione, infine, a quanto verrà stabilito in corte federale per eventuali ripescaggi: Tudisco ha patentino UEFA A e può allenare in categorie superiori, questa è una delle caratteristiche che hanno fatto propendere per la sua scelta. Qualora dovessero arrivare notizie positive in tal senso, il Giugliano si farà trovare pronto.