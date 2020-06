Il Napoli vince la Coppa Italia: i post social di Ascierto e Spadafora

NAPOLI – Sono di umori e di tifo opposto il dottor Paolo Ascierto, luminare della medicina napoletana ed in prima linea nella lotta al Coronavirus, ed il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Il primo, juventino dichiarato, fa i complimenti al Napoli per la vittoria della Coppa Italia via twitter: “Il Napoli ci ha messo impegno ed ha meritato. Ci vuole ben altro per vincere una finale… il Napoli c’era, noi no! Complimenti al Napoli ed al presidente De Laurentiis!”.

“Ho osservato finora un rigoroso silenzio ma ora lasciatemi esultare: Forza Napoli!”, scrive così, su Facebook, il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che, lo si scopre dopo la vittoria azzurra di ieri, è tifoso napoletano. Spadafora è nato ad Afragola.

Il tweet di Ascierto ed il post su Facebook di Spadafora: