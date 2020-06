In fiamme capannone con oli e gomme: nube nera sulla città

SALERNO – Un vasto incendio è scoppiato ieri pomeriggio nella IRS, Industria Rottami Salernitani, in via Andrea De Luca a Salerno. Le fiamme sono divampate nello stabilimento, dove tra il capannone e il cortile esterno erano immagazzinati anche prodotti gommosi, oli e altro materiale infiammabile. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con le autobotti che hanno domato le fiamme. Mentre sono state avviate le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Per fortuna nessuno si è fatto male e non ci sono stati feriti. Sul posto sono arrivati anche gli uomini delle Forze dell’Ordine.

Una densa nube di fumo nero, però, si è levata in cielo dalla zona industriale dove si trova lo stabilimento IRS, durante l’incendio, la colonna di fumo, come riportato da fanpage, è stata visibile anche a diversi chilometri di distanza e da diversi punti della città, mentre il forte vento alimentava le fiamme. Per fortuna il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato il peggio. Le fiamme sono state circoscritte e poi spente dai vigili del fuoco.

