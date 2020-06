Individuata una sede a Giugliano per i vigili del fuoco, i sindacati: “Più uomini per il territorio”





GIUGLIANO – Individuata una nuova sede dei vigili del fuoco a Giugliano: soddisfatti i sindacati Cgil, Cisl e Uil, che chiedono da tempo un presidio permanente nel comune in provincia di Napoli.

Le sigle, attraverso i rappresentanti Carmine Cristiano, Vincenzo Zazzaro e Antonio Aga, sottolineano “che il Comando di Napoli risulta sottodimensionato rispetto alle esigenze reali”. Ecco le loro dichiarazioni: “Si pensi che a parità di organico, Napoli ha otto distaccamenti in più del Comando di Milano a cui si aggiunge una drammatica carenza di autisti. Sarebbe auspicabile che il Dipartimento intervenisse e soprattutto prevedesse, per il Distaccamento di Giugliano in Campania, l’assegnazione di unità dedicate; non vorremmo che le differenze si acuissero segnando un ulteriore onere sui già gravosi carichi di lavoro. Riteniamo che il Comando di Napoli meriti adeguata attenzione e siamo certi che il Dipartimento, spronato dalla ministra, disponga organici da destinare a Giugliano, oltre che nuovi automezzi”.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK