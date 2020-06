Infermiera aggredita al Pellegrini dal familiare di un paziente: nei guai 50enne

By Giovanna Iazzetta





NAPOLI – Stanotte gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini per una lite.

I poliziotti sono stati avvicinati da un’infermiera che ha raccontato di essere stata minacciata e aggredita verbalmente da un uomo che, poco prima, aveva accompagnato un familiare presso l’ospedale per un malore.

L’uomo, M.P., 50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ingiurie e minacce.

COMUNICATO STAMPA

