Ingoia una vite: bimbo di 2 anni muore dopo 5 giorni di agonia

PADOVA – Ingoia una vite e muore dopo 5 giorni di agonia. Una storia assurda quella del piccolo Michele Bitca di 2 anni è successo tutto in pochi secondi nel giardino di casa, in una località del comune di Venezia.

All’improvviso il piccolo si è accasciato a terra, i familiari, sotto choc, hanno chiamato il 118: i medici del Suem di Mastre, arrivati sul posto in pochi attimi, hanno iniziato le manovre per la rianimazione. Michele era in arresto cardiaco, e il personale sanitario ha provato in tutti i modi a ripristinare il battito. La difficoltà nell’intubarlo ha fatto intuire ai medici cosa fosse accaduto: la vite di metallo in mezzo alla trachea gli impediva infatti qualsiasi forma di ossigenazione. Ma grazie ai massaggi cardiaci praticati, l’oggetto è risalito e i medici sono riusciti a rimuoverlo.

Purtroppo però la situazione era già compromessa: troppi i minuti senza riuscire a respirare e in arresto cardiaco. Si è così deciso di trasferirlo nel reparto di rianimazione pediatrica di Padova, il più attrezzato in Veneto per emergenza di questo tipo. Ma sin dai primi istanti, lo staff dell’ospedale ha fatto capire alla famiglia Bitca che la situazione era molto critica. Michele ha lottato per quattro giorni, fino al drammatico peggioramento di venerdì. E così il suo cuoricino ha smesso di battere.

