By Ciro De Liddo

Investita mentre attraversa la strada da uno scooter: corsa in ospedale anche per i 2 giovani centauri





L’episodio ha avuto luogo nella serata di domenica a Fuorigrotta. Una ragazza di 17 anni stava attraversando la strada su via Diocleziano, quando improvvisamente, è stata investita da uno scooter.

A bordo del veicolo a due ruote, un Liberty 125, vi erano due 25enni, che hanno riportato gravi ferite e per tale motivo ricoverati in prognosi riservata presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Fortunatamente, invece, la 17enne ha riportato lievi ferite a livello ortopedico e per tale motivo trasferita dai paramedici accorsi sul luogo dell’incidente all’ospedale San Paolo. Qui, dopo le cure necessarie, i medici hanno giudicato le ferite della giovane guaribili con 10 giorni di prognosi.

Sul posto, sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno avviato i rilevamenti per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si attendono eventuali aggiornamenti.

