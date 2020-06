Ischia, delfino trovato morto in spiaggia con evidenti ferite sul muso

Nonostante i tentativi di salvataggio, purtroppo per il povero animale non c’è stato nulla da fare





ISCHIA – “Alcuni bagnanti della spiaggia di Citara a Ischia hanno trovato a pochi metri hanno trovato un delfino in fin di vita. Nonostante i tentativi di salvataggio, purtroppo per il povero animale non c’è stato nulla da fare. Abbiamo contattato la Capitaneria di porto per avere spiegazioni, ma ci hanno riferito che al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti e non si conosce la causa del decesso del delfino.

Dalle foto che ci hanno inviato alcuni cittadini, si notano delle vistose ferite sul muso. Chiediamo che venga fatta al più presto luce su questa triste storia e vengano accertate le cause della morte. Vogliamo sapere se a provocare il decesso dell’animale sia stato un fenomeno naturale o la mano dell’uomo, il che sarebbe gravissimo”. Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Mariarosaria Urraro, coordinatrice dei Verdi di Ischia.